Manager d’Unité Marchande H/F à Carcassonne (11)

Formez-vous durant 9 mois, à partir du 05/06/2023 à Carcassonne et devenez Manager d’unité marchande H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Le métier :

Il veut que son magasin soit le plus fréquenté. L’obsession du manager d’univers marchand : gagner de nouveaux clients et fidéliser les anciens. Sa tactique : optimiser les ventes de produits alimentaires ou non alimentaires, innover, former et manager caissiers, vendeurs et employés commerciaux et administratifs pour qu’il soient les meilleurs.

Objectifs de la formation :

– Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un environnement omnicanal

– Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l’unité marchande

– Manager l’équipe de l’unité marchande

Prérequis :

Deux profils sont possibles.

1) Niveau scolaire bac +1 ou équivalent.

2) Diplôme/titre professionnel de niveau bac dans le secteur et un an d’expérience professionnelle ou équivalent.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.carcassonne@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).