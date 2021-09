Maîtrisez les logiciels de CAO DAO Autocad et Revit H/F à Toulouse (31)

4 semaines pour maîtriser les logiciels de CAO et de DAO AUTOCAD et REVIT

Pour travailler dans un bureau d’études, un cabinet d’architecture ou encore dans une entreprise du BTP à un poste de chargé d’études, par exemple, il est essentiel de maîtriser les logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) tels qu’AUTOCAD et REVIT.

Le Conseil Régional d’Occitanie finance aux demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel défini dans le secteur du Bâtiment et/ou des Travaux Publics(BTP) validé par leur conseiller la formation CAO DAO AUTOCAD REVIT organisée par l’Afpa de Toulouse-Palays.

Cette formation de 4 semaines se déroulera entièrement à distance du 4 au 29 octobre 2021.

➔OBJECTIF DE FORMATION

Utiliser de façon opérationnelle un poste de travail CAO DAO AUTOCAD REVIT dans un bureau d’études, un cabinet d’architecte ou dans une entreprise du BTP.

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/cao-dao-autocad-rev-1

➔ PRÉREQUIS

Aisance avec l’outil informatique

Aisance avec la lecture de plan 2D

Avoir défini un projet professionnel dans le secteur du Bâtiment et/ou des Travaux Publics (BTP) validé par un prescripteur et dont la maîtrise des fonctions de base du dessin technique sur un poste de travail CAO DAO AUTOCAD

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.palays@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).