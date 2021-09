Magasinier Vendeur-Comptoir H/F à Perpignan (66)

Devenez Magasinier Vendeur-Comptoir chez YESSS ELECTRIQUE !

De la gestion des stocks au conseil client, le Magasinier Vendeur-Comptoir est indispensable au sein des agences.

De nombreux postes sont à pouvoir sur tout le territoire Occitan.

→ MISSIONS

Le Magasinier Vendeur-Comptoir réceptionne, vérifie, stock et prépare les produits destinés à être livrés à un client donné et stockés dans l’agence. Le magasinier prend également part au suivi et à l’inventaire des stocks pour réapprovisionnement. Il manipule les cartons et palettes grâce aux chariots élévateurs, transpalette électrique, diable, caddie, etc. Chez YESSS, le magasinier vendeur-comptoir assure aussi la vente au comptoir. Pour être toujours plus proches des clients et mieux comprendre leurs besoins de matériel.

→ FORMATION

La formation se déroulera du 27 septembre 2021 au 23 septembre 2022. Cette formation en alternance est principalement à distance (80% du temps de formation), les 20% en présentiel (soit 5 semaines de formation) se dérouleront au centre de Toulouse-Balma.

→ POSTES À POURVOIR

10 postes à pourvoir en Occitanie, dans les agences de Narbonne (11), Rodez (12), Marguerittes (30), Toulouse et Colomiers (31), Montpellier, Castries et Villeneuve-les-Béziers (34), Tarbes (65), Perpignan (66).

D’autres postes sont à pourvoir en Nouvelle-Aquitaine et en PACA.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV par mail à Sophie DUBUET sophie.dubuet@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).