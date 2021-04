Magasinier Cariste à Montpellier (34)

Dans le cadre d’une formation en alternance de « Préparateur de commandes en entrepôt » à l’Afpa de Nîmes, l’apprenti rejoindra pour sa formation terrain une entreprise partenaire de l’Afpa spécialisée dans la vente de matériaux de chantier (gros-œuvre et second-œuvre).

L’apprenti.e aura pour missions :

1. Accueillir les interlocuteurs externes

2. Préparer les commandes clients

3. Réceptionner les commandes fournisseurs

4. Ranger, entretenir les stocks

5. Entretenir le parc et le matériel

La liste des missions est non exhaustive et pourra évoluer en fonction des appétences et des compétences de l’apprenti.e.

Poste à pourvoir dans le cadre d’un apprentissage.

Pour postuler :

Joy COBARRO : joy.cobarro@afpa.fr