Magasinier / Cariste H/F à Saint Orens de Gameville (31)

AU BOULOT – Agence d’emploi présente à Bordeaux, Agen et Toulouse, Auterive et Cazères propose de nombreuses missions (Intérim, CDD, CDI). Forte de nombreuses années d’expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d’un boulot épanouissant.

Aujourd’hui, nous avons besoin de redonner du sens au travail et cela commence par des actes simples qui vont dans le sens de ce que nos clients et nos candidats attendent, alors « Tous au boulot ! ».

Votre agence AU BOULOT Labège recrute pour l’un de ses clients,

un Cariste / Magasinier H/F.

Vos missions :

Gestion des commandes

Aide à la manutention

Rangement palette avec chariot élévateur

Respecter les consignes de sécurité.

CACES 1, 3 et 5 obligatoire pour la mission. Vous avez une premières expérience et utilisation des caces dans le domaine de l’industrie. Vous avez une bonne maitrise du CACES 5.

Vous êtes également réactif, polyvalent et dynamique pour interagir en totale autonomie dans cet environnement de travail.

Prise de poste : dès que possible

Typologie de contrat : longue mission d’intérim

Lieu : Saint Orens de Gameville (31) et Caraman (31)

Pour postuler :

Candidater avec votre Cv à sylvie.petit@au-boulot.com ; labege@au—boulot.com