Maçon en voirie et réseaux divers H/F à Perpignan Rivesaltes (66)

Formez-vous durant 5 mois, à partir du 12/09/2022 à Perpignan-Rivesaltes et devenez Maçon en voirie et réseaux divers H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Petits ou gros chantiers, chantiers de construction ou de réhabilitation, le constructeur professionnel en voirie et réseaux travaille le béton, bitume, asphalte, gravillon… Muni de son décamètre, scie à sol ou encore petit compacteur, il construit, remet en état et entretient trottoirs, pistes cyclables, aires de jeux…

Objectifs de la formation :

Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface

Poser des bordures et des caniveaux

Construire les réseaux enterrés de faible profondeur

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).