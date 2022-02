Maçon en voirie et réseaux divers H/F à Nîmes (30)

Vous souhaitez vous former dans un secteur qui recrute ? Le métier de maçon(ne) en voirie et réseaux divers et le domaine des travaux publics vous intéresse ?

Formez-vous à l’Afpa de Nîmes à partir du 28/02/2022 pendant 3 mois et obtenez un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 3 (CAP/BEP).

Objectifs de la formation :

Réaliser des travaux de maçonnerie liés à la construction

Appliquer les revêtements pavés ou dallés

Maçonner de petits ouvrages en béton et pose des caniveaux

Mettre en place des réseaux d’assainissement : acheminement de l’eau, d’adduction de gaz, d’électricité et de télécommunication

Prérequis :

Avoir une première expérience sur des chantiers de construction (par exemple en qualité de manutentionnaire dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics)

Maitriser les savoirs de base : lire, écrire, compter

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.nimes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.