Maçon du bâti ancien H/F à Tarbes (65)

Formez-vous durant 7 mois environ, du 25/05/2020 au 20/11/2020, à Tarbes et devenez Maçon du bâti ancien !

Et obtenez un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de maçon du bâti ancien.

➔ LE MÉTIER

A sa manière, le maçon du bâti ancien est le gardien du patrimoine. Il intervient sur des bâtiments chargés d’histoire, témoin de l’architecture régionale, qu’il restaure en gardant une même structure et un style identique.

+ d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/macon-du-bati-anci-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement-stagiaires-afpa65@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.