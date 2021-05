Maçon - Maçonne à Béziers (34)

Formez-vous durant 12 mois en alternance, dès à présent avec l’AFPA de Béziers chez FUSCO MARIO ET FILS et devenez Maçon·ne en obtenant un Titre professionnel, délivré par le Ministère du travail, de niveau 3 (CAP/BEP) de maçon·ne.

Possibilité de CDD/CDI après l’alternance.

➔ LE MÉTIER

Le maçon est le premier sur un chantier. Murs, planchers, cloisons internes, panneaux préfabriqués, blocs de fenêtre, il met en place l’ossature d’immeubles, de maisons, bureaux, centres commerciaux… La bonne marche du chantier dépend de la qualité de son travail.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel

Construire des ouvrages en maçonnerie

Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis

➔ PRÉREQUIS

Personne motivée, avec une expérience dans le bâtiment si possible. Le permis serait un plus.

À PROPOS DE FUSCO MARIO ET FILS

« Notre entreprise a été créée en 1998 à Thézan-Lès-Béziers, dans un premier temps sous la forme d’une entreprise individuelle. Maçons depuis trois générations, nous apprenons le métier par nos pères et transmettons cette maîtrise à nos enfants. La longévité de notre entreprise n’est certainement pas le fruit du hasard mais plutôt la reconnaissance d’un certain savoir-faire et du sérieux de mon équipe. »

Pour postuler :

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :

Sébastien Carbonell - sebastien.carbonell@afpa.fr