Livreurs-Installateurs H/F à Toulouse (31)

Soyez formé, rémunéré, logé et obtenez un CDI avec Darty !

Formez-vous durant 8 mois en alternance, de février 2021 à septembre 2021 avec l’AFPA de Toulouse-Balma dans l’une des plateformes FNAC-DARTY à La Rochelle, Bordeaux, Pau, Bergerac, Brive, Cahors ou Toulouse et devenez Livreurs-Installateurs H/F en obtenant le Titre professionnel de niveau 3 Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger.

Des opportunités en CDI seront à saisir à l’issue de la formation.

Le groupe FNAC DARTY est l’un des leaders européens de la distribution omnicanale dans l’électroménager, l’électronique et les produits culturels.

Fnac Darty représente aujourd’hui plus de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, près de 26 000 collaborateurs et plus de 780 magasins dans 12 pays.

➔ PROFIL RECHERCHE

Souhaiter s’investir dans un emploi durable

Etre animé par le désir de satisfaire le client

Avoir une certaine aisance relationnelle et faire preuve d’une forte capacité d’adaptation

Etre rigoureux et organisé

Avoir un esprit d’équipe

Avoir la capacité à porter des charges lourdes

Avoir une expérience dans l’installation des produits encastrables est un plus

Etre obligatoirement titulaire du permis B en cours de validité depuis plus d’un an

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’objet de votre mail.