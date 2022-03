Livreurs-Installateurs H/F à Montauban (82)

Vous êtes plutôt doués de vos 10 doigts et le bricolage c’est votre da-da ? Vous êtes quelqu’un d’organisé et de précautionneux ? Nous avons l’offre d’emploi faite pour vous !

L’Afpa de Montauban recherche pour son partenaire le groupe Fnac-Darty, spécialiste de la distribution de matériel électroménager, électronique et de produits culturels, des Livreurs-Installateurs (H/F) en alternance dans le grand sud-ouest.

Alternance de 7 mois à partir du 21 mars 2022 + Opportunités d’embauche en CDI.

19 postes sont à pourvoir à Angoulême (16), La Rochelle (17), Brive-La-Gaillarde (19), Bergerac (24), Portet-sur-Garonne (31), Bègles (33), Pau (64), Bayonne (64), Poitiers (86), Limoges (87).

PROFIL RECHERCHÉ

Souhaiter s’investir dans un emploi durable

Être animé par le désir de satisfaire le client

Avoir une certaine aisance relationnelle et faire preuve d’une forte capacité d’adaptation

Être rigoureux et organisé

Avoir un esprit d’équipe

Avoir la capacité à porter des charges lourdes

Avoir une expérience dans l’installation des produits encastrables est un plus

Être obligatoirement titulaire du permis B en cours de validité depuis plus d’un an

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.