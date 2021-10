Livreur-Installateur H/F à Toulouse (31)

L’Afpa recherche pour son partenaire le groupe FNAC-DARTY, spécialiste de la distribution de matériel électroménager, électronique et de produits culturels, des Livreurs-Installateurs (H/F) en alternance dans le sud-ouest.

La formation d’une durée de 8 mois débutera le 18 octobre 2021 et aura lieu au centre de Toulouse-Balma.

En contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 8 mois : rémunération par l’entreprise selon le barème légal (jusqu’à 100 % du SMIC pour les + de 26 ans) avec opportunités d’embauche en CDI à l’issue du contrat d’alternance sous réserve de l’obtention du titre professionnel ET de la validation de la période de mise en application en entreprise.

Contrat de 35 heures hebdomadaires, travail le samedi.

➔ PROFIL RECHERCHÉ

Être éligible au contrat d’apprentissage ou au contrat de professionnalisation

Souhaiter s’investir dans un emploi durable

Être animé par le désir de satisfaire le client

Avoir une certaine aisance relationnelle et faire preuve d’une forte capacité d’adaptation

Être rigoureux et organisé

Avoir un esprit d’équipe

Avoir la capacité à porter des charges lourdes

Avoir une expérience dans l’installation des produits encastrables est un plus

Être obligatoirement titulaire du permis B en cours de validité depuis plus d’un an

Pour postuler :

➔ 16 postes sont à pourvoir : 2 postes à Brive-la-Gaillarde (19), 8 postes à Portet-sur-Garonne (31), 3 postes à Cahors (46), 2 postes à Pau (64) et 1 poste à Limoges (87).

Merci d’envoyer votre CV par mail à recrutement.occitanie@afpa.fr en précisant l’intitulé de l’offre en objet de votre mail.