« Les dirigeants aussi sont en quête de sens »

« TBS forme de longue date les dirigeants pour lesquels elle a élaboré différents programmes et approches spécifiques : la formation Métier Dirigeant permet par exemple de se perfectionner au pilotage de PME/PMI, le Centre de perfectionnement aux affaires (CPA) de s’entraîner à la direction d’entreprise, et enfin l’Executive MBA s’adresse aux cadres présentant un potentiel d’évolution important, notamment en matière de leadership.

Des designs pédagogiques sont donc adaptés aux profils des apprenants à leurs attentes et leurs contraintes. Ces programmes s’étendent ainsi sur dix-huit mois environ, le temps nécessaire à la maturation des apprentissages. Le rythme est bien sûr compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle. Et surtout, les cours sont dispensés par des professionnels et font la part belle aux études de cas, l’analyse de choix, performants ou non. L’objectif est de permettre aux dirigeants ou futurs dirigeants d’élever leur niveau d’expertise en marketing, stratégie, finance... avec toutefois une spécificité... Tout est mobilisé pour amener les apprenants à la prise de décision, l’acquisition des cours étant d’ailleurs évaluée à travers ce seul prisme.

Par ailleurs, si la technique est absolument nécessaire, elle est loin d’être suffisante. Le leadership et le développement personnel occupent désormais une place majeure. Pour diriger et piloter des équipes, l’alignement de la mission, de la vision et des valeurs est en effet essentiel ! C’est la raison pour laquelle TBS a mis en place son Career Booster. Il permet à chacun de nos apprenants de bénéficier d’un coach personnel. Un professionnel du coaching ou du monde de l’entreprise, selon leurs besoins, qui va les accompagner sur l’ensemble de leur formation et les aider à faire émerger et consolider leur projet. Cette approche très originale rencontre un franc succès auprès de nos apprenants, nombreux estimant qu’elle leur a permis de progresser dans le management de leurs équipes. Les dirigeants, comme les salariés, sont certes aujourd’hui en quête de sens. A raison. Car trouver et donner du sens à sa fonction de dirigeant est assurément un levier de performance.

Le contexte actuel du Covid nous démontre encore plus cette nécessité. Nous avons par exemple mis au point un module Patrons et Cadres dirigeants, pilotes dans la crise : agir, inspirer et se protéger qui est diffusé en ligne et largement apprécié de nos diplômés. »

Jacques Digout, directeur Formation Continue, TBS

