Les caisses régionales du Crédit Agricole investissent dans la jeunesse

« Nous recherchons des profils motivés par la relation client, soucieux de l’écoute et de la qualité de service, agiles, à l’aise avec les outils digitaux et qui souhaitent également participer à la mise en œuvre de notre projet d’entreprise : être la banque préférée des acteurs de son territoire, créatrice de valeur pour ses sociétaires et clients », déclare le Crédit Agricole Toulouse 31, l’une des cinq caisses régionales engagées dans un vaste plan de recrutement.

Les 670 agences du réseau souhaitent en effet accueillir 800 collaborateurs en CDI et alternance cette année en Occitanie, majoritairement sur les fonctions de relation clients. Des jeunes surtout, diplômés Bac +2 à Bac +5 dans les métiers de la banque. Les postes d‘alternants s‘adressent également à des titulaires de Bac +2 et plus, désireux d’intégrer une formation de niveau Bac +3 à Bac +5. Des opportunités à découvrir sur son site Internet ou lors des jobs dating que le Crédit Agricole organise régulièrement à destination des 18/30 ans, et auxquels participent aussi d’autres recruteurs.

Postulez sur : ca-recrute.fr