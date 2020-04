Leader Technique Infrastructure / Virtualisation / Cloud H/F à Montauban (82)

Au sein de notre Direction des Développements Techniques et des Socles, nous renforçons notre pool de Concepteurs. Nous recherchons Un(e) Leader Technique Infrastructure/Virtualisation/Cloud (H/F)

Notre équipe Leaders techniques délivre des expertises en conception technique, applicative et fonctionnelle en cohérence avec les orientations du schéma directeur.

Au sein de cette équipe d’expert(e)s en technologies vous connaissez les « coulisses du système d’information » et vous en appréhendez les problématiques techniques et technologies. Vous intervenez sur les études dans le cadre des projets, sur des revues de conception et de code et sur la définition et l’analyse des opérations de métrologie sur les solutions VMware, CISCO et NetApp

De formation supérieure, vous travaillez dans ce domaine d’expertise depuis plus de 5 ans et vous vous passionnez pour ces sujets.

Vous avez la capacité à vivre le changement comme une opportunité en raison de l’ensemble des évolutions à venir dans ce domaine d’activité (iaas, saas, cloud privé, DevOps, technologiques...).

Le sens du service fait partie de votre ADN et vous savez impulser un climat de collaborations intra et inter équipes.Pédagogue, vous aimez faire bénéficier les autres de votre expertise.

Vous maîtrisez l’Anglais

Pour postuler :

iMSA valorise la diversité des profils de ses collaborateurs et favorise l’équité en matière d’emploi. Rejoignez-nous !

envoyer votre CV par mail recrutement.blf@imsa.msa.fr au service recrutement

avec la référence TE2020- 17