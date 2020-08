Le web et le e-commerce, les outils pour améliorer son chiffre d’affaires H/F à distance (31)

Quels sont les enjeux d’une présence sur le web et son impact commercial ? Comment créer un site de e-commerce ?

38,8 millions de français achètent sur internet (source Médiamétrie – Observatoire des usages internet – 1er trimestre 2019). Cela représente 92,6 milliards d’euros, soit + 13,4% entre 2018 et 2017.

Cette formation pratique vous permettra de comprendre ces enjeux, d’acquérir le vocabulaire spécifique à ce domaine, de savoir comment assurer votre présence sur le web à partir d’un site de e-commerce et analyser votre trafic.

Entrepreneurs : profitez de la rentrée pour vous former à distance en 2 / 3 jours !

Pour postuler :

https://formation.bgeso.fr/dirigeant-e-s-profitez-de-la-rentree-pour-vous-former-a-distance-sous-2-a-3-jours

05 61 61 45 10 – formationbgeso@creer.fr

64 boulevard Silvio Trentin

31200 TOULOUSE