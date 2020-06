Le Toulousain Yéo Frais augmente ses capacités de production

Avant le confinement, Yéo Frais, l’industriel toulousain spécialisé en produits ultra-frais laitiers, nous confiait vouloir poursuivre la croissance de son effectif en 2020 en recrutant une vingtaine de profils, essentiellement en CDI. « Nous allons principalement rechercher des conducteurs d’installation et des techniciens maintenance. Nous allons également renforcer au coup par coup nos fonctions supports », expliquait Gratien Degenève, son DRH.

Des prévisions qui pourraient être revues à la hausse sous l’effet d’une demande accrue depuis la mi-mars. « En deux semaines la demande de la grande distribution et des enseignes spécialisées qui constituent 85 % de notre portefeuille clients a bondi et nos stocks se sont vidés », décrit Jérôme Servières, le directeur général de l’entreprise (lire l’article de ToulEco). D’ici à septembre, Yéo Frais prévoit de recruter une dizaine de personnes..

Dans ses recrutements, l’entreprise est très attentive aux soft skills. « Elles pèsent au moins autant que la partie technique. Nous veillons à deux critères essentiels : le savoir-être (le comportement, l’attitude, l’honnêteté et la franchise) et la capacité à savoir apprendre et à s’adapter à une organisation », souligne Gratien Degenève.

Postulez sur : www.yfrais.com/nous-rejoindre