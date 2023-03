Le Forum littoral de l’emploi saisonnier vous donne rendez-vous à La Grande Motte !

De Palavas-les-Flots au Grau du Roi et Aigues-Mortes, en passant par Carnon et La Grande Motte, les entreprises préparent la saison 2023 ! Et nombreuses sont celles qui participeront au Forum littoral de l’emploi saisonnier, coorganisé pour la 7e année consécutive par l’Agglomération du Pays de l’Or et la Communauté de communes Terre de Camargue, en partenariat avec Pôle emploi.

Ce samedi 25 mars, de 10h à 16h, les recruteurs donnent donc rendez-vous à tous les candidats en recherche d’un job d’été. Les partenaires annoncent plus de 1500 postes de cuisinier, commis, animateur, serveur, barman, réceptionniste… à pourvoir lors de cette manifestation, organisée au Club Belambra, sur la presqu’île du Ponant, à La Grande Motte.