La start-up toulousaine Taleez simplifie le recrutement des entreprises

Comme d’autres start-up avant elle, la société toulousaine Taleez a décidé de proposer gratuitement sa solution pour le temps du déconfinement. « Nous proposons un outil de gestion globale des recrutements aux entreprises », explique Fabien Rigollier, son PDG. « Dans un scénario classique, l’entreprise s’inscrit, crée son offre d’emploi, met en place un formulaire personnalisé de candidature et son annonce est diffusée sur plus de 70 sites jobboards en à peine dix secondes. » Les candidatures sont ensuite centralisées sur la plateforme et l’employeur peut les refuser, prendre un rendez-vous avec le candidat ou partager son profil pour l’évaluer. « C’est un CRM de recrutement », résume son cofondateur.

Taleez cible principalement les grosses PME et les ETI (entreprise de taille intermédiaire) avec cet outil, les entreprises qui comptent entre 300 et 1000 salariés. « Notre cœur de cible, ce sont les sociétés qui recrutent régulièrement et qui ont un gros volume d’embauches. » La start-up hébergée chez At Home à Toulouse revendique déjà 500 clients, principalement en France.

Un accès gratuit à l’outil jusqu’au 1er juillet prochain

Taleez a souhaité proposer sa solution gratuitement parce que la start-up a conscience que les habitudes des entreprises ont changé avec la crise sanitaire. « Elles se sont habituées à travailler à distance et la digitalisation est désormais au cœur de leurs préoccupations. Notre outil va leur permettre de piloter à distance et à plusieurs leur process de recrutement », constate Fabien Rigollier. La gratuité va également amener des entreprises à découvrir le CRM développé par la jeune pousse, « sans s’ajouter un contrat ou une charge supplémentaire ». Elle entend ainsi s’ouvrir à de nouveaux secteurs, plus traditionnels jusque-là dans leurs recrutements, comme celui de la santé par exemple.

Pour souscrire à cette offre, il suffit d’entrer en contact avec la société via un formulaire en ligne. Les entreprises intéressées seront ensuite recontactées et formées à l’outil. L’offre prendra fin le 1er juillet prochain.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Fabien Rigollier, le PDG de Taleez. Photo : DR