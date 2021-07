L’ingénierie environnementale de Biotope en pleine croissance en Occitanie

Biotope, bureau d’étude environnemental (350 salariés), prévoit 37 postes supplémentaires, dont une vingtaine en Occitanie, pour répondre à une croissance d’activité. Des contrats en CDI, CDD et alternance sont à pourvoir à Toulouse, pour des remplacements et créations de postes, et au siège social à Mèze.

Les candidats testés sur la technique

Le bureau d’étude recrute des naturalistes, chargés d’étude dans les locaux de Biotope, avec des connaissances en botanique ou en faune ; et des chefs de projet écologues, garants de la qualité, de la satisfaction client et de la rentabilité des dossiers qui leurs sont confiés. « C’est un poste à responsabilité, avec des missions variées et de l’autonomie », détaille Florence Doumenc, la directrice des ressources humaines. Enfin, des postes administratifs sont recherchés : contrôleur de gestion, responsable administratif et financier et des postes en communication. Profils juniors ou plus expérimentés, Biotope sera surtout attentif à la formation suivie. « Ce sont des métiers techniques, qui requièrent des connaissances réglementaires par rapport à l’environnement ou à la faune et la flore », précise Florence Doumenc.

Les offres sont diffusées sur Réseau Tee, un site d’annonces spécialisé dans les métiers de l’environnement, ainsi que sur le site internet de Biotope. Des premiers entretiens sont réalisés par téléphone, afin de vérifier l’adéquation du profil avec l’attendu du poste. Un test technique est ensuite proposé en ligne, avant un entretien en visio ou en présentiel, avec le responsable d’agence et la chargée de recrutement. « Ce test est déterminant, il nous permet de tester les connaissances en droit de l’environnement, pour un chef de projet c’est primordial. Ou encore de vérifier les aptitudes rédactionnelles, puisqu’ils seront amenés à rendre des études aux clients », explique Florence Doumenc. Au-delà de l’entretien, le test permet de confirmer le niveau de connaissances propres au poste.

Hubert Vialatte

Postulez sur : www.biotope.fr

Sur la photo : Frédéric Melko, PDG et cofondateur de Biotope. DR.