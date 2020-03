L’Afpa se mobilise pour le maintien et le développement des compétences

Membre du service public de l’emploi, l’Afpa se mobilise pour participer à la solidarité nationale pour le maintien et le développement des compétences en garantissant la continuité pédagogique. L’Agence va mettre à disposition des CFA et des organismes de formation et du grand public son savoir-faire en matière de Mix-Learning.

Pendant trois mois, ils pourront accéder à ses Moocs et à des modules pour animer des formations et assurer le lien pédagogique à distance sur mooc.afpa.fr. Les CFA qui mettent en œuvre les titres professionnels du Ministère du travail pourront également accéder aux contenus pédagogiques de 22 titres professionnels via la plateforme pédagogique Mètis.

Garantir la continuité de la formation professionnelle à distance grâce à la plateforme de formation numérique Mètis

Depuis le 23 mars, les CFA qui mettent en œuvre les titres professionnels du Ministère du travail pourront utiliser Mètis, la plateforme numérique de l’Afpa, spécialement conçue pour animer des parcours de formation professionnelle pour adultes. Au-delà de la mise à disposition des ressources, Mètis fournit aux stagiaires et aux formateurs des outils pour accéder aux activités pédagogiques, échanger et travailler ensemble (messagerie instantanée, forum, wiki, blog, classe virtuelle…) à partir de tous types de terminaux (téléphone, tablette, ordinateur). Formateurs et stagiaires peuvent ainsi accéder à l’ensemble de leurs parcours et travailler quels que soient la modalité, le lieu et le moment.

Les CFA qui mettent en œuvre les titres professionnels du ministère du Travail pourront accéder, sur demande, aux parcours préparant à 22 titres professionnels. Un SPOC (cours en ligne privé en petit groupe) leur permettra de devenir « Digital Formateur » : savoir créer une classe virtuelle, utiliser les outils pédagogiques numériques.

Liste des 22 titres professionnels concernés

Services : Manager d’univers marchand, Vendeur conseil en magasin, Cuisinier(ère), Agent(e) de restauration Serveur(se) en restauration, Installateur de réseaux de télécommunications Technicien supérieur en systèmes et réseaux, Développeur web et web mobile, Réceptionniste en hôtellerie, Comptable assistant, Gestionnaire de paie, Designer Web, Technicien(ne) en logistique d’entreposage, Assistant(e) ressources humaines, Secrétaire assistant médico-social, Responsable de rayon

Industrie : Soudeur(se), Opérateur régleur d’usinage en commande numérique

Bâtiment et travaux publics : Chef d’équipe gros œuvre, Façadier-peintre Chef d’équipe

aménagement-finitions, Technicien d’études du bâtiment en dessin de projet

Des Moocs et modules pédagogiques accessibles à tous sur mooc.afpa.fr

Au-delà des professionnels du secteur, l’Afpa met en ligne gratuitement, à destination du grand public et pour une période de trois mois, des Moocs qui permettent d’acquérir les gestes des professionnels de la cuisine et de développer ses compétences. Les Mooc Français Langue Etrangères et Français Langue d’Intégration (FLI) seront disponibles pour les personnes souhaitant s’initier à la langue et à la culture française. Au-delà de leur vocation pédagogique, ces Mooc peuvent aussi être des sources d’inspiration pour des activités en famille.

MOOC 101 Techniques de base de la cuisine française

MOOC Pâtisserie

MOOC Initiation œnologie et accord Mets & Vins

MOOC Français Langue d’Intégration (FLI)

De nouveaux modules seront régulièrement mis en ligne pour aider à réfléchir sur son projet professionnel : recherche d’emploi, découverte des métiers du numérique, activer son compte personnel de formation ou encore préparation de l’entrée en formation.

Photo DR.