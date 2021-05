L’Afpa de Balma va former des développeurs backend pour Atos !

Le partenariat initié entre l’Afpa et Atos se poursuit, le géant du numérique confiant le recrutement et la formation d’une troisième promotion à l’équipe du centre Afpa de Balma ! En 2019, une première promotion de douze stagiaires a en effet été formée en conception et développement d’applications. En février 2021, tous les apprenants ont obtenu leur titre professionnel de niveau II (Bac +4) de Concepteur développeur d’applications (CDA). Et tous ont été embauchés en CDI chez Atos !

La suite logique de cette première expérimentation réussie ? Une nouvelle action sur un autre métier ! Cette fois-ci sur le profil Administrateur infrastructures sécurisées (niveau 6, équivalent Bac +3. L’action a démarré il y a sept mois et se clôturera en décembre 2021 pour cette seconde promotion de dix stagiaires.

Une formation et un contrat !

Forts de la réussite de ces deux premières expériences, Atos, Pôle emploi, l’Opco Atlas et l’Afpa de Balma proposent une nouvelle opération visant à préparer dix demandeurs d’emploi au Titre professionnel de niveau 6 (Bac +4) de Concepteur développeur d’applications. Ce nouveau programme va démarrer par une POEI (Préparation opérationnelle à l’emploi Individuelle) de trois mois, suivie d’un contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) d’une durée de douze mois, susceptible de déboucher sur une embauche chez Atos en décembre 2022.

L’objectif est de former les stagiaires au développement backend, sept postes étant basés à Toulouse et trois à Orléans. Chaque collaborateur fera l’acquisition de compétences en conception fonctionnelle ou technique de solutions, ainsi qu’en développement sur les technologies JAVA, Python Django axées sur les microservices, la containerisation et la gestion de la donnée...

Les profils recherchés pour s’investir dans les missions à forte valeur ajoutée sont : les capacités d’analyse, de synthèse et d’adaptation, le sens du travail en équipe et une appétence pour les technologies innovantes. L’Afpa va réceptionner les dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) pour vérifier l’adéquation entre leurs profils et les critères attendus. Après avoir participé à une réunion d’information, les candidats pré =sélectionnés seront évalués et reçus en entretien. La POEI, elle, se déroulera du 13 septembre au 3 décembre 2021, à Balma, le contrat en alternance débutant le 6 décembre.

Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à : recrutement.balma@afpa.fr

Crédit photo Afpa.