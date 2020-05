L’Afpa Occitanie lance sa solution 100% digitale

Évoluer ou se reconvertir, développer de nouvelles compétences, valider son expérience professionnelle par un diplôme... autant d’objectifs que l’Afpa Occitanie propose d’atteindre via sa quinzaine de formations dispensées 100% à distance.

Élaboré à destination des salariés et des demandeurs d’emploi, chaque parcours est individualisé et encadré par une équipe pluridisciplinaire (un formateur expert, un animateur colearning et un référent technique). L’offre permet de se former dans divers secteurs (bâtiment, tourisme, commerce, industrie...) sur des compétences techniques, réglementaires ou professionnelles.

Des cursus qui peuvent être pris en charge par différents dispositifs, selon les profils des apprenants.