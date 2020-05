« Join the Pac »

Nom du prochain concours de programmation en ligne lancé par l’entreprise CodinGame, basée à Montpellier. Celui-ci aura certes pour thème... Pacman ! A partir du 7 mai, et pendant 11 jours, étudiants et développeurs relèveront ainsi le « CodinGame Spring Challenge ». A l’issue, trois classements seront établis : un classement général pour tous les participants, un classement d’entreprises et un classement des écoles.

Une façon de se faire « remarquer » sur cette plateforme, devenue une référence sur le marché du recrutement de développeurs. CodinGame met en effet en relation des développeurs qualifiés avec des entreprises, soit une communauté qui regroupe déjà de plus de 2 millions de développeurs répartis sur 175 pays, et compte plus de 500 clients internationaux.

Pour participer, cliquez ici