La 4e édition du Zoom sur les métiers de l’animation se déroulera ce jeudi 27 février, de 14h à 17h, à l’Espace Jeunes Citoyens Pierresvives, à Montpellier.

Organisée par le département de l’Hérault et le Crij, en partenariat avec différentes Associations de jeunesse d’éducation populaire, cette manifestation s’adresse aux jeunes qui pourront s’informer sur les métiers de la filière, rencontrer des professionnels et des centres de formation de ce secteur, et aussi accéder à des offres d’emplois.

