Transition écologique, industrie innovante, numérique... quelques-unes des nombreuses filières d’avenir auxquelles prépare l’Afpa. Sa prochaine journée portes ouvertes, organisée ce jeudi 17 septembre, permettra à chacun de découvrir la richesse de son offre.

A ceux qui visent une qualification ou souhaitent monter en compétences, l’Afpa propose des ateliers et/ou des entretiens individuels pour les aider à préparer leur projet concrètement. Aux salariés et demandeurs d’emploi, qui peuvent être accompagnés dans leur projet de reconversion. Aux personnes en recherche d’un cursus en alternance, avec des postes à pourvoir en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

Au regard du contexte actuel, l’Afpa Occitanie va expérimenter pour la première fois un format de visite virtuelle. Certains centres participeront ainsi à l’opération depuis une plateforme dédiée, tandis que d’autres accueilleront les visiteurs munis d’un masque.

Les centres participant à la JPO virtuelle accessible sur inscription sur : https://cutt.ly/BfWnIGG

Béziers, Foix, Montpellier St Jean de Védas, Nîmes, Pamiers, Saint Chély d’Apcher, Tarbes, Balma et Toulouse Palays.

Les centres ouverts au public :

Albi, de 9h à 12h et de 13h à 16h

Alès, de 9h à 12h

Carcassonne, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Montauban, de 9h à 12h et de 13h à 16h

Centre de Perpignan Rivesaltes, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Rodez, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h