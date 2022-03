L’entreprise TaM Voyages, qui dessert les 31 communes de Montpellier Méditerranée Métropole, lance le recrutement de sa quatrième promotion d’apprentis conducteurs receveurs bus et tramway. Hommes et femmes seront formés pendant un an, dans son propre CFA, puis signeront un CDI à l’issue de l’obtention de leur Titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route (CTCR).

Pour postuler, les candidats doivent être titulaires du permis B (VL), nés avant le 1er mars 2002 ( pour être âgés d’au moins 21 ans lors de l’examen qui aura lieu en mars 2023), et éligibles à l’apprentissage (moins de 26 ans).

Le processus de sélection comprendra trois étapes. La première consistera à assister à une information collective, et à effectuer des tests écrits (tests de logique, mathématiques élémentaires, français) et psychomoteurs. Pour ce faire, l’entreprise a programmé plusieurs journées de tests entre le 25 mars et le 1er avril . Entre le 6 et le 8 avril, les candidats seront reçus en entretien, puis un second entretien avec les directeurs des ressources humaines et d’exploitation sera proposé entre le 11 et le 15. La formation, elle, débutera le 25 avril.

Pour participer, les personnes intéressées doivent candidater sur le site de la TaM.