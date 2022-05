Le Pôle numérique et donnée de Montpellier Méditerranée Métropole, a pour objectif d’accélérer la transformation digitale de l’administration, et d’innover afin de bâtir le système d’information (SI) de demain. Des ambitions soutenues par une enveloppe annuelle d’environ 15 millions d’euros et de nouveaux recrutements, l’objectif étant de compter à une centaine d’agents.

Actuellement, 22 postes sont ouverts et les candidatures doivent être transmises avant le 12 mai pour une partie, le 19 mais pour une autre, et au plus tard le 10 juin. Parmi les profils recherché : chargés des méthodes et de la qualité, des relations avec les opérateurs de télécommunication, chef de projet développeur agile, chargés de MCO, chefs de projet informatique...

