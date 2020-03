Cette année, Carrefour a pour ambition d’accueillir plus de 4500 personnes en alternance, en France, dans de nombreux métiers et secteurs d’activités : métiers de bouche (boulanger, boucher, poissonnier), directeur de magasin, responsable d’entrepôt, préparateur de commandes…), fonctions support, mais aussi sur les nouveaux métiers liés au e-commerce et au digital (webdesigner, développeur, data scientist, responsable marketing digital…).

L’enseigne propose aux candidats de postuler en ligne jusqu’au 18 mars sur recrute.carrefour.fr

De nombreux contrats sont proposés en Occitanie !