"Vous avez envie d’intégrer une structure de soins dynamique et innovante, avec des valeurs fortes de service public ? Notre équipe de recrutement vous invite à son « rendez-vous de l’emploi » spécial personnel soignant (IDE, AS, cadre de santé, manipulateurs radio, masseur kiné, orthophoniste…) et médico-technique (préparateur en pharmacie, technicien de laboratoire)", déclare le CHU de Toulouse.

L’établissement invite les candidats à se présenter à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, ce mercredi 4 mars, de 16h à 20h, Munis de leur CV ! Les postes à pourvoir sont proposés en CDD, CDI et en apprentissage.

Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue viguerie à Toulouse.