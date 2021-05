L’ASP (Agence de services et de paiement) recrute dans le cadre de la gestion des aides agricoles 80 personnes en CDD dans la région Occitanie.

Les profils recherchés sont les suivants :

Des contrôleurs terrain, ayant pour mission de vérifier les déclarations effectuées par les exploitants agricole.

Des superviseurs, afin de superviser les contrôles effectués sur le terrain par les contrôleurs.

Des photo interprète, dont le rôle est de vérifier via un outil « SIG » dédié, par analyse d’images satellites et aériennes, les demandes d’aides déposées par les exploitants agricoles en vue de statuer sur leur conformité.

Et enfin des gestionnaires administratifs, pour le suivi des dossiers de contrôle en exploitation.

Les postes s’adressent à des titulaires de Bac +2 minimum, de préférence dans les domaines agricole, scientifique ou de l’environnement. Les candidats intéressés doivent postuler à partir des offres d’emploi listées sur le site de Pôle emploi. Ils seront ensuite conviés à des sessions d’information et ses sélections.