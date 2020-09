Ce vendredi 18 septembre, l’Agence mobile de Présence Verte Services fera étape sur le parking du Super U, à Roujan. Cette association de services à domicile sillonne régulièrement les routes du département de l’Hérault pour aller à la rencontre du public, notamment des demandeurs d’emploi.

Les personnes intéressées sont donc invitées à venir munies de leur CV et lettre de motivation afin de rencontrer et d’échanger avec les équipes qui seront sur place, entre 8h et 12h.

Elles mettront ensuite le cap sur le marché de Magalas (le 23 septembre), puis sur le marché de Valros (le 25), Montagnac (le 2 octobre)...

Le programme des prochaines étapes de l’Agence mobile de Présence Verte Services ici