« Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez devenir un expert de haut niveau à forte employabilité ? Vous êtes un professionnel (salarié ou dirigeant) et vous souhaitez devenir l’expert de votre entreprise ? Rencontrez nos experts entre le 19 mai et le 11 juin ! » Au cours des prochaines semaines, TBS organisera un forum virtuel dédié à son offre de formation continue.

Plusieurs réunions de présentation thématiques seront ainsi consacrées à ses programmes. A son Centre de perfectionnement aux affaires le 19 mai, son Executive Bachelor le 20 mai, son Parcours Manager le 25, son offre accessible à la VAE le 26...

En savoir plus et s’inscrire ici

A lire également : « Les dirigeants aussi sont en quête de sens »