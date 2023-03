L’agence Manpower de Biars-sur-Cère organise une journée de recrutement pour les usines de l’entreprise Andros, ce jeudi 16 mars, dans le cinéma de Biars-sur-Cère. Plus de 120 postes en mission, CDI Intérimaire, CDI ou CDD sont à pourvoir en production industrielle, maintenance et logistique, soit : 50 postes d’opérateur de production, 30 de conducteur de ligne / conducteur de machines, 20 de cariste, 15 d’agent et de technicien de maintenance et 5 de conducteur process.

Les candidats sont invités à se rendre sur place, entre 9h et 17h, munis de préférence d’un CV,

Centre Social et Culturel Robert Doisneau, 94 avenue de la République, 46130 Biars-sur-Cère.