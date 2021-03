Spécialisé dans le traitement de l’eau et des déchets, Suez va ouvrir une trentaine de postes en alternance cette année, en Occitanie. Du CAP au Bac +5, les contrats proposés permettront aux candidats de suivre des formations préparant à des fonctions exécutives ou support.

Des opportunités que le groupe va présenter ce jeudi 18 mars, lors d’une web conférence organisée à 10h. Trois métiers et parcours seront plus particulièrement abordés : celui de canalisateur (CAP), d’électromécanicien et de technicien en traitement de l’eau (BTS).

Pour participer, cliquez ici