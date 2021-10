Installateur thermique et sanitaire H/F à Perpignan (66)

Formez-vous à partir 02/11/2021 à l’Afpa de Perpignan-Rivesaltes et devenez Installateur thermique et sanitaire en obtenant le Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) d’installateur en thermique et sanitaire (ITS).

Le métier :

Le plombier-chauffagiste fait apparaître l’eau, le chauffage, la climatisation dans les habitations. Il équipe, pose, raccorde et entretient radiateurs, des chaudières, chauffe-eau fonctionnant aussi bien au gaz, fuel, charbon, bois qu’au solaire, installe VMC, baignoire, lavabo et évier.

Objectifs de la formation :

Réaliser des installations de chauffage de locaux d’habitation

Réaliser des installations sanitaires de bâtiment

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter et d’avoir des bases en informatique.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).