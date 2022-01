Installateur en thermique et sanitaire H/F à Montauban (82)

Formez-vous durant 7 mois, à partir du 14/02/2022 à Montauban et devenez Installateur en thermique et sanitaire H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Entre le chaud et le froid, il ne choisit pas. A la fois chauffagiste et expert en climatisation, l’installateur en chauffage, climatisation et sanitaire intervient pour installer, remplacer ou réparer un système de chauffage, de climatisation ou de plomberie dans l’ancien comme dans le neuf.

Objectifs de la formation :

Réaliser des installations de chauffage de locaux d’habitation

Réaliser des installations sanitaires de bâtiment

Prérequis :

Ingéniosité

Soin

Sens de l’organisation

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).