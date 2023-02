Installateur de réseaux en télécommunications H/F à Montauban (82)

Formez-vous durant 6 mois, à partir du 03/04/2023 à Montauban et devenez Installateur de réseaux en télécommunications H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Il tire des km de câbles. Sur poteau, sur façade, à l’intérieur d’immeubles ou en conduites souterraines, l’installateur de réseaux câblés de communications pose et raccorde câbles, boîtiers, coffrets, répartiteurs, dérivateurs. Objectif : que le téléphone, la télévision et internet fonctionne chez tous les clients.

Objectifs de la formation :

Construire ou modifier des réseaux de télécommunications cuivre

Construire l’installation d’un client et la brancher sur un réseau de télécommunications cuivre

Construire ou modifier des réseaux de télécommunications optiques

Construire l’installation d’un client et la brancher sur un réseau de télécommunications optique

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).