Ingénieur maintenance H/F à Albi (81)

Rattaché(e) au responsable du service SAV, vous intervenez chez les clients, acheteurs des nouveaux bus hybrides, hydrogènes et 100% électriques.

Votre rôle principal est d’assurer le lien entre le constructeur et le client tourné vers l’après-vente.

Dans ce cadre, vos missions sont le diagnostique des pannes sur les systèmes des véhicules, des équipements, des chargeurs ou des faisceaux électriques et de réparer ces pannes. Par ailleurs, vous veillez à la bonne exécution des interventions faites par les techniques SAV et assurez un lien technique et permanent avec les clients, le service SAV et les équipes du bureau d’études (mécaniques, soft et électriques) ainsi qu’avec la production.

Ce poste est basé à Albi, en itinérance et est à pouvoir en CDI dès la fin du confinement.

De formation Bac +5, vous possédez un diplôme d’ingénieur dans le domaine de la maintenance ou de la mécanique automobile.

La rémunération pour ce poste est comprise entre 29 000 et 35 000 € brut annuel en fonction de votre expérience (salaire fixe, heures supplémentaires payées et majorées, indemnités de grands déplacements, primes d’astreintes, tickets restaurants, etc).

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et vous souhaitez intégrer une PME dynamique et passionnée aux valeurs humaines fortes, qui s’engage pour la transition écologique ? N’hésitez pas à postuler !

Pour postuler :

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à me faire parvenir votre CV à l’adresse mail suivante : sophie.lauwers@expectra.fr et/ou de me contacter directement au 06.69.99.57.25.