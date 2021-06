Ingénieur(e) Systèmes Microsoft – H/F à Toulouse (31)

Dans le cadre de notre développement à Toulouse, nous recherchons un(e) Ingénieur(e) Systèmes Microsoft, et si c’était toi ?

Les missions qui te seront confiées :

Participer aux projets de migration serveurs, poste de travail ou environnements collaboratifs, à l’évolution des annuaires AD

Participer aux différents projets techniques d’évolution de l’infrastructure ou des solutions de collaboration

Administrer les systèmes constituant l’architecture Microsoft et en assurer le maintien en condition opérationnel

Gérer le support et l’administration des environnement Microsoft Niveau 3

Intégrer et assurer le déploiement applicatif

Industrialiser et automatiser les tâches d’administration (PowerShell)

Assurer la rédaction et la mise à jour de la documentation technique

Formé(e) et passionné(e) par le secteur de l’IT, tu as une expérience significative d’au moins 2 ans dans ce secteur. Tu maîtrises Active Directory, Windows Server, PowerShell, VMWare ou encore O365. Idéalement, tu disposes d’expertises complémentaires sur Azure ou PKI.

Ayant le sens du service, tu es curieux(se) et a l’envie de monter en compétences et de te développer sur des infrastructures cloud. Tu sais faire preuve d’une forte capacité d’adaptation et de flexibilité grâce à tes qualités humaines d’écoute et de coopération.

Pour postuler :

BENN Mélanie - Talent Manager

rh-sudouest@metsys.fr

https://www.metsys.fr/carriere/rejoindre-metsys