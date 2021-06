Ingénieur(e) Microsoft Office 365 – H/F à Toulouse (31)

Dans le cadre de notre développement à Toulouse, nous recherchons un(e) Ingénieur(e) Microsoft Office 365.

Tes missions seront :

Maintien en condition opérationnelle de la plateforme O365 ;

Traiter les incidents ou anomalies de niveaux 3 ;

Etude, conception, chiffrage, déploiement et suivi opérationnel des architectures de messagerie ;

Définition, mise en œuvre et pilotage des changements hors actes courants d’administration ;

Conseil et assistance dans les projets techniques et applicatifs sur les systèmes et infrastructures de messagerie ;

Assister la DSI sur les évolutions de la plateforme ;

Rédaction et mise à jour de la documentation technique et des procédures ;

Formé(e) et passionné(e) par le secteur IT, tu as une première expérience et une maîtrise approfondie des technologies Office 365. Tu as également une connaissance approfondie des produits et technologies Microsoft : Windows Server, Active Directory, PKI.

Ayant le sens du service, tu es curieux(se) et a l’envie de monter en compétences et de te développer sur des infrastructures cloud. Tu sais faire preuve d’une forte capacité d’adaptation et de flexibilité grâce à tes qualités humaines d’écoute et de coopération.

Pour postuler :

Mélanie BENN - Talent Manager

rh-sudouest@metsys.fr

https://www.metsys.fr/carriere/rejoindre-metsys