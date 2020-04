Ingénieur commercial H/F à Toulouse (31)

Intégré(e) au sein de l’équipe, vous commercialisez les solutions proposées par INFORSUD DIFFUSION à destination des PME/PMI et des collectivités locales sur le sud de la région Occitanie notamment l’agglomération toulousaine.

Pendant une période probatoire de six mois vous gèrerez une base de prospects sur plusieurs départements de l’Occitanie.

Nous vous confierons, après cette période, un portefeuille clients sur le même territoire, que vous gérerez et ferez évoluer par de la prospection afin de réaliser le chiffre d’affaires et les marges bénéficiaires.

Votre mission est d’accompagner nos clients et prospects PME/PMI dans leur transition numérique par la commercialisation, en étroite collaboration avec nos équipes techniques, de l’ensemble du catalogue Inforsud Diffusion.

Vous justifiez d’une expérience de deux ans sur un poste similaire (idéalement acquise dans le domaine informatique) et vous avez obtenu un diplôme tel que :

 Diplôme Bac +2 informatique ou commercial : DUT/BTS informatique, force de vente ou action commerciale

 École supérieure de commerce

 École d’ingénieurs (informatique, télécoms, généraliste)

Permis B en cours de validité.

Pour postuler :

Envoyez nous votre candidature et retrouvez toutes nos offres sur notre site : jobs.inforsud-diffusion.com