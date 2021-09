Ingénieur Automaticien H/F à Tournefeuille (31)

Votre agence PROMAN Toulouse Expertise recherche pour son client, grand groupe dans la fabrication d’équipements médicaux, dans le cadre d’un poste en CDI, un INGÉNIEUR AUTOMATICIEN (H/F).

Vos missions consistent à :

Maîtriser les coûts de conception aussi bien matériels que logiciels

Former le support Technique aux nouveautés des plateformes automatismes

Être l’un des points d’entrée des données provenant du process RFQ et l’un des points de sortie des données à fournir au process SAT

Concevoir des cartographies logicielles et des architectures matérielles et logicielles

Corriger et modifier les programmes déployés avec déplacement ponctuel sur site client

Faire évoluer les plateformes automatismes

Assurer l’application des procédures de qualité, d’hygiène, de sécurité

De formation Bac +5 de type Ingénieur en automatisme ou équivalent, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans l’industrie pharmaceutique.

Vous disposez d’un bon niveau d’anglais.

Vous avez des connaissances en métrologie (capteurs, chaînes de mesures, calibrations).

Vous maîtrisez MySQL ainsi que les plateformes automatismes Allen Bradley (RS Logix 5000, Factory Talk ME/SE) et Siemens (TIA Portal)

Salaire selon profil et expérience.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? N’attendez pas et postulez dès maintenant !!

Pour postuler :

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à l’adresse mail suivante : toulouse.expertise@proman-interim.com