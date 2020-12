Head of Engineering H/F à Toulouse (31)

Créée en 2017 par deux professionnels confirmés du service à la personne dans le monde de la santé, BOTdesign apporte de la sécurité et de l’information médicale qualifiée et pertinente auprès des patients et des professionnels de santé via des supports numériques et technologies innovants à travers l’intelligence artificielle, la blockchain et la data science. Notre produit phare, MAX, optimise les relations entre les professionnels de santé et les patients à travers différents outils comme des Chatbots et une messagerie instantanée.

En rejoignant BOTdesign, vous aurez l’opportunité de participer à la mise en place de l’ensemble de l’architecture technique de la startup avec de fortes exigences sur les problématiques liées à la cyber sécurité.

Savoir Faire :

* Expérience en gestion de projet technique en méthodes agiles

* Expérience de management d’équipe tech

* Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle

* Bon niveau en anglais

* Des compétences dans ces domaines seraient un plus :

Développement Web Angular

Conception et consommation d’API GraphQL

Programmation réactive avec ReactiveX

Administration de serveur Linux

Architectures réseau

Algorithmie et manipulation de données

Pour postuler :

https://lnkd.in/duBFa76