Gestionnaire de Paie à Toulouse (31)

PASS-PORT est le spécialiste du portage salarial pour les gestionnaires de paie.

Pour que votre métier et vos compétences soient enfin reconnus à leur juste valeur

Pour vous permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle

Si vous recherchez un statut qui concilie les avantages du salariat avec ceux de l’indépendant

… Rejoignez-nous !

Dans la continuité de notre expertise sur les métiers de la paie et des ressources humaines de notre groupe depuis plus de 18 années, nous proposons aujourd’hui un service inédit dans le domaine de la gestion des salaires.

Nous recherchons un(e) gestionnaire de paie en CDI (contrat de portage salarial).

Vous aurez pour missions auprès des entreprises :

* La gestion de la paie et des charges sociales.

* La gestion administrative du personnel

De formation spécialisée en Paie, vous justifiez d’au minimum 2 ans d’expérience. Vous faîtes preuve de rigueur, d’autonomie, et vous possédez un excellent relationnel.

Statut : Cadre au forfait jours

Type d’emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 85% du plafond de la sécurité sociale pour un temps plein

(2913,8 euros brut actuellement)

Avantages :

Titre-restaurant

Mutuelle

Véhicule de Fonction, smart phone, ordinateur portable (sous condition d’ancienneté)

Gestionnaires de paie avec PASS-PORT, vous vivez la liberté de l’indépendant et la protection attachée au statut de salarié.

Pour postuler :

Envoyer CV + Lettre de motivation

contact@pass-port.net

https://www.pass-port.net