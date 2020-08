Gestionnaire de Copropriété Junior et Sénior H/F à Toulouse (31)

Vous prévoyez et convoquez les assemblées générales et les conseils syndicaux.

Vous assurez la conduite des assemblées générales et les conseils syndicaux, et en rédiger le compte-rendu.

Vous définissez les travaux à engager dans le cadre du budget courant ou à présenter à l’assemblée générale.

Vous faites réaliser les travaux du calendrier d’exécution au paiement des travaux.

Vous assurez la maintenance technique et le suivi des réclamations courantes des copropriétaires, la souscription des contrats d’entretien.

Vous réalisez les visites des immeubles.

Vous effectuez l’ensemble des tâches administratives, financières et comptables.

Vous participez au développement commercial.

Vous êtes titulaire au minimum d’un bac+2 et/ou d’une licence dans l’immobilier.

Vous possédez une expérience 3 ans sur un poste similaire.

Vous maîtrisez le droit de la copropriété et les techniques des différents corps d’état du bâtiment.

Vous placez la satisfaction client au cœur de vos priorités.

Prise de poste : dès que possible

Type de contrat : CDI

Rémunération : 28000€/Annuel

Lieu : Toulouse (31200)

Pour postuler :

Merci d’envoyer les candidatures à sylvie.petit@au-boulot.com