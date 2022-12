Gestionnaire comptable et fiscal H/F à Toulouse-Balma (31)

Formez-vous durant 6 mois, à partir du 19/12/2022 à Toulouse-Balma et devenez Gestionnaire comptable et fiscal H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Le métier :

Il manie les chiffres comme personne. Entre indicateurs et tableaux de bord, le comptable-gestionnaire gère les flux économiques avec comme objectif la rentabilité de l’entreprise. Il calcule ainsi les coûts et les marges les plus adaptées, recherche des financements, propose des outils d’aide à la décision d’investissement…

Objectifs de la formation :

Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels

Établir et contrôler les déclarations fiscales

Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise

Prérequis :

Deux profils sont possibles.

*Pour les comptables

Formation de niveau 4 en comptabilité

Maîtrise des travaux comptables courants, pratique régulière d’Excel et d’un logiciel de comptabilité

*Pour les débutants

Les débutants peuvent accéder à la formation GCF sous condition de validation du CCP 1 de CA ou CASS ou SC

Bon niveau en français

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).