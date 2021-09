Gestionnaire comptable et fiscal H/F à Montpellier (34)

Visez l’emploi à coup sûr : les entreprises recrutent dans ce secteur !

Formez-vous du 20 septembre 2021 au 11 mars 2022 à l’Afpa de Montpellier et devenez Gestionnaire comptable et fiscal en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de Gestionnaire comptable et fiscal.

→ LE MÉTIER

Il manie les chiffres comme personne. Entre indicateurs et tableaux de bord, le comptable-gestionnaire gère les flux économiques avec comme objectif la rentabilité de l’entreprise. Il calcule ainsi les coûts et les marges les plus adaptées, recherche des financements, propose des outils d’aide à la décision d’investissement…

→ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels

Etablir et contrôler les déclarations fiscales

Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).