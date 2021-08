Gestionnaire comptable et fiscal H/F à Montpellier (34)

Visez l’emploi à coup sûr : les entreprises recrutent dans ce secteur !

80% de nos stagiaires trouvent un emploi dans les 6 mois !

Formez-vous du 20 septembre 2021 au 11 mars 2022 à l’Afpa de Montpellier et devenez Gestionnaire comptable et fiscal en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de Gestionnaire comptable et fiscal.

Le métier :

Il manie les chiffres comme personne. Entre indicateurs et tableaux de bord, le comptable-gestionnaire gère les flux économiques avec comme objectif la rentabilité de l’entreprise. Il calcule ainsi les coûts et les marges les plus adaptées, recherche des financements, propose des outils d’aide à la décision d’investissement…

Objectifs de la formation :

Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels

Etablir et contrôler les déclarations fiscales

Mettre en oeuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).