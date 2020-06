Gestionnaire comptable et fiscal H/F à Béziers (34)

Formez-vous durant 6 mois environ, du 29 juin 2020 au 18 décembre 2020, à BEZIERS et devenez Gestionnaire comptable et fiscal en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de Gestionnaire comptable et fiscal.

➔ LE MÉTIER

Il manie les chiffres comme personne. Entre indicateurs et tableaux de bord, le comptable-gestionnaire gère les flux économiques avec comme objectif la rentabilité de l’entreprise. Il calcule ainsi les coûts et les marges les plus adaptées, recherche des financements, propose des outils d’aide à la décision d’investissement…

➔ PRÉREQUIS

Deux profils sont possibles.

Pour les comptables :

Formation de niveau 4 en comptabilité. Maitrise des travaux comptables courants, pratique régulière d’Excel et d’un logiciel de comptabilité (Ciel, Sage.…)

Les débutants peuvent accéder à la formation sous condition de validation du CCP 1 de Comptable Assistant ou Comptable assistant sanitaire et social ou Secrétaire Comptable (assurer les travaux courants de comptabilité)

Bon niveau en français (lecture de textes administratifs et juridiques, rédaction de comptes rendus).

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.